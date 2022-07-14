Веб-сайт игры Sweet Bonanza CandyLand

Читать полный обзор игры Sweet Bonanza Candyland.

Студия Pragmatic Play, известный во всем мире как поставщик контента для сектора онлайн-игр, имеет впечатляющую линейку слотов с живыми дилерами. Один из таких игровых автоматов Sweet Bonanza CandyLand.

Помимо стандартного геймплея, слот Sweet Bonanza Candyland имеет несколько бонусных функций. Любители живых игр, играя в этот игровой автомат, могут рассчитывать на различные призы, а также выплаты, увеличивающие сделанную ставку до 20,000 XNUMX раз. Это захватывающее живое слот полон сладостей, конфеты и фрукты.

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Pragmatic Play запускает игру Sweet Bonanza Candyland в режиме живого казино.

Игра Sweet Bonanza Candyland — это новый игровой автомат, разработанный для "Живого Казино". Новый слот Sweet Bonanza Candyland фантастическим образом сочетает виртуальную реальность с реальной игровой средой казино.

Таким образом, у игроков есть возможность погрузиться в действительно увлекательный игровой процесс, который привлекает многих пользователей потрясающими мегамножителями и трансляцией игры в формате игрового шоу, а также сочетанием Money Wheels с темой популярного слота.

В 2019 году оригинальная версия быстро развивающегося онлайн-слота, Sweet Bonanza, был создан и считается классикой бренда. Игра сразу же стала любимицей геймеров, которым понравилась тема конфет и возможность крупных выигрышей.

Со временем регулярный игра в онлайн-слот Sweet Bonanza превратился в живое «колесо фортуны». Теперь у игрока есть возможность погрузиться в фантастический мир новой прямой телеигры. Sweet Bonanza Candyland создан в пастельных тонах с большим количеством конфет, освещения, анимации и специальных звуковых эффектов.

Директор Pragmatic Play, Йосси Барзели сказал об этом уникальном игра - "Sweet Bonanza — один из выдающихся игровых автоматов, и мы добавили версию этой игры для живого казино под названием Sweet Bonanza Candyland к нашему предложению. Это уникальный продукт, демонстрирующий амбиции Pragmatic Play Studios, которая продолжает свой путь в качестве ведущего поставщика игровых автоматов в сфере азартных развлечений».

Как выглядит игровой процесс Sweet Bonanza Candyland происходить?

Профессиональные телеведущие ведут шоу на сцене с помощью вертикально установленного колеса, на котором отображаются изображения засахаренных фруктов и разноцветных леденцов на палочке. Дружелюбные дилеры телеигры Sweet Bonanza Candyland одеты в костюмы, соответствующие стилю игры.

Игроку кажется, что он находится в студии блистательного телешоу, при этом у него есть возможность участвовать в увлекательной азартной игре, в которой используется колесо, находящееся в центре живой студии.

При этом участники шоу делают ставки на остановку указателя в одном из 54 сегментов вращающегося колеса. Это могут быть числа, начисляемые с фиксированным множителем выплаты, а также две бонусные игры. Каждое число имеет соответствующее значение множителя, который присуждается пользователю, если он выигрывает данную позицию.

Все числа находятся в сорока восьми сегментах. Единицу можно найти в двадцати трех ячейках колеса, двойки в пятнадцати частях, пятерки и десятки в семи и четырех элементах соответственно. Процент возврата на игровом автомате определяется выбранным стратегия игрока и колеблется от 91.15% до 96.48%.

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Как мне начать играть в игру Sweet Bonanza Candyland?

Если вы хотите запустить этот живой слот, вам необходимо дождаться, пока на экране появится сообщение о том, что вы можете делать свою ставку. Вам нужно определиться с выбором стоимости фишки, которую вы поставите на данное вращение колеса.

Фишку необходимо расположить в соответствующем секторе. После того как вы определились с выбором ставки, дождитесь сообщения от дилера «Ставки закрыты».

Ведущие начинают вращать колесо и после его остановки вам необходимо следить за указателем. Все результаты игры отображаются в игровом интерфейсе. Ваш выигрыш определяется коэффициентами выигрышного сектора. Всю информацию о полученных вознаграждениях вы найдете в разделе «Ставки и выплаты».

Как управлять игровым процессом слота Sweet Bonanza Candyland?

Пользователь может использовать шесть видов ставок в одном раунде слота. Sweet Bonanza Candyland. Если вам нужно продублировать ставку, нажмите кнопку «Повторить ставку». В вашем распоряжении также кнопки «Двойная ставка» и «Отмена». Вы можете удалить последнюю ставку, нажав на соответствующую кнопку. Если вам нужно отменить несколько ставок, нажмите кнопку «Отмена» несколько раз.

Если вы хотите узнать размер доступных вам средств, следите за индикатором, который находится внизу игрового экрана на десктопных и мобильных устройствах.

Прежде чем вы начнете играть в прямом эфире Sweet Bonanza Candyland, убедитесь, что на вашем счету достаточно денег, чтобы покрыть ваши ставки. Для совершения транзакций используйте кнопку «Касса» рядом с кнопкой «Баланс». На смартфонах он находится внутри игрового меню. Найдите индикатор Total Bet в игровом меню, если вам нужно узнать общую сумму всех ставок.

Описание бонусных игр и дополнительных возможностей игры Sweet Bonanza Candyland

Игрок может делать ставки на любую область колеса и должен активировать ставку на позицию, чтобы выиграть. По сути игра Sweet Bonanza Candyland это настоящее колесо фортуны с наивысшим потенциалом выигрыша, в 20,000 500,000 раз превышающим сумму ставки игрока, т.е. XNUMX XNUMX евро. Следующие две бонусные игры и функция множителя отображаются в восьми сегментах:

1. Sweet Spins бонусная игра, в которой пользователь получает десять вращений в случае выигрыша. Для игрока, сделавшего ставку в бонусной игре Sweet Spin, при остановке колеса на этом отрезке есть возможность принять участие в текущем раунде.

После каждого колеса крутиться в игре Sweet Bonanza Candyland, есть выплаты за выигрышные комбинации. Когда указатель останавливается в правильном секторе, у игрока есть возможность получить десять бесплатных вращений в игре с шестью барабанами и пятью рядами. Эта функция активирует каскадные выигрыши, множители и дополнительные вращения барабанов. Эта игра использует механику игрового автомата и имеет восемь символов.

Выигрыши начисляются за количество совпадающих символов, появляющихся в разных случайных местах на экране после каждого раунда игры. Выигрыш зависит от ставки игрока, умноженной на множитель выигрышной комбинации. Скаттер можно найти в любом месте на барабанах. Три символа разброса приносят игроку пять sweet spins.

2. Sugar Bomb функция множителя: во время этого действия появляется случайный множитель от 2x до 10x, который запускает дополнительное вращение. Если колесо снова останавливается на этом отрезке, выигрыш игрока увеличивается на значение соответствующего множителя. Барабаны вращаются в формате 6×5, а выигрышные комбинации формируются из восьми и более символов. Когда игрок начинает эту комбинацию, срабатывает функция каскадного выигрыша.

Во время этого действия выигрышные символы заменяются новыми значками. Два специальных символа могут заменить обычные значки. Sugar Bomb Функция имеет случайный множитель, который варьируется от 2x до 100x и используется для определения суммы выигрыша в текущем вращении колеса. Символы леденцов дают игроку +5 бонусных вращений, когда они появляются на игровой сетке.

Игровой автомат Sugar Bomb Бустер можно использовать для увеличения максимально доступного значения множителя до 20 раз. Sugar Bomb это тот же символ, который используется в качестве множителя в слот-игре.

Во время запуска этой функции будут происходить следующие действия:

Множитель на игровом экране выбирается случайным образом: 2х, 3х, 4х, 5х, 6х, 7х, 8х, 9х, 10х.

Колесо с заданным множителем снова вращается.

Ставки не покидают своего места в секторах. Дилер не принимает новые ставки.

Все ставки, сделанные игроком, соответствуют показателю множителя.

Выигрышная ставка зависит от результатов повторного вращения с выигрышем, умноженным на Sugar Bomb множитель.

3. Candy Drop: бонусная игра с множителем в виртуальном лабиринте под названием «Plinko'. Когда ставка сделана и колесо останавливается в этой области, у игрока есть возможность участвовать в этом раунде, который состоит из четырех рядов с аддитивными числами (например, +4) или множителями (например, 5x), распределенными по всем рядам.

Во время бонусной игры конфеты падают по вертикальному лабиринту. Игрок должен выбрать одну из трех конфет. Мяч, запущенный крупье через лабиринт, затем указывает на значения множителя, которые добавляются и выплачиваются пользователю в качестве вознаграждения. Как только шарик достигнет дна лабиринта, все собранные множители увеличат ставку пользователя, и он получит соответствующий приз.

Игроку необходимо следить за фиолетовыми ячейками, которые указывают путь к джекпоту. Джекпот начисляется в размере 999:1 (1000х) на ставку пользователя, которая обязательно должна быть размещена в Candy Drop сектор.

Пользователю нужно, чтобы его конфета прошла через все позиции к джекпоту, который будет учитывать соответствующий множитель при выплате джекпота. Бонусная игра начинается с того, что пользователь выбирает одну из трех конфет, каждая из которых имеет свой собственный множитель 1x.

Далее игрока ждут следующие этапы игры:

Чередование конфет слева направо по алгоритму.

Прохождение конфет через путь с препятствиями.

Собирайте аддитивные числа или специальные множители из четырех рядов.

Определение конечного множителя в Candy Drop зона ставок. Этот множитель может быть определен последовательностью значений, которая основана на математических принципах.

Игрок будет знать сумму своего выигрыша, рассчитанную в соответствии с его Candy Drop ставка.

Количество выигрышей умножается на Sugar Bomb множитель, если указатель находится в соответствующем сегменте.

Пользователи могут активировать Sugar Bomb Функция Booster Bet, которая удвоит стоимость Sugar Bomb множители. У игрока есть возможность сделать ставку на выбранную бонусную игру или использовать функцию множителя, которая может использоваться для умножения выигрыша.

После каждого вращения барабана указатель показывает выделенный Sugar Bomb сегмент, открывающий множитель 2x-10x. Это запускает колесо с дилером, на котором сохраняются исходные ставки. При каждом повторном вращении выигрыши с числовыми значениями и результаты бонусной игры умножаются на значение множителя.

В то же время игрок может воспользоваться более высокими множителями в бонусной игре, которая может активироваться в любом раунде ставок. Если Sugar Bomb бустер активирован, множитель будет удваиваться каждый раз, когда запускается эта бонусная игра. Игрок платит 25% от сделанной ставки, чтобы запустить этот бустер.

Заключение

Студия Pragmatic Play уже давно является одним из ведущих поставщиков контента в индустрии iGaming. Эта компания регулярно выпускает топ-хиты среди онлайн-слотов, которые всегда можно найти на верхних позициях популярности в онлайн-казино.

Колесо казино»Sweet Bonanza Candyland” — одна из тех живых игр, которая не теряет популярности с момента премьеры. Это мегакрутое представление, которое транслируется из новой, специально построенной студии игровых автоматов.

Очаровательный игровой автомат с живыми автоматами завоевал сердца многих геймеров с момента своего выхода. Эта азартная игра в стиле колеса удачи имеет отличную графику и хорошо продуманные звуковые эффекты.

Расслабленная эстетика слота Sweet Bonanza Candyland хорошо вписывается в обстановку живого казино, так как все выигрыши, полученные на этом игровом автомате, являются результатом генератора случайных чисел.

Если вы хотите почувствовать себя участником отличного телешоу и выиграть удивительные призы, обязательно сыграйте в этот потрясающий игровой автомат, в котором есть все функции, которые вы ожидаете от блокбастера, созданного Pragmatic Play Studios.

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